Un nouveau défi pour un nouvel exploit ? L'entraîneur belge Tom Saintfiet est reparti à l'autre bout du Monde avec une ambition claire

Tom Saintfiet s'est offert un nouveau défi, en début d'année civile. Après près de six années passées en Gambie à avoir marqué l'histoire du pays, l'entraîneur de 51 ans a pris la direction des Philippines, avec la Coupe d'Asie 2027 en point de mire.

Tom Saintfiet, l'entraîneur belge connu pour ses passages à succès dans les pays d'Afrique et d'Asie, a quitté la Gambie au mois de janvier dernier après avoir marqué l'histoire du pays : les deux premières participations de l'histoire (et consécutivement) à la Coupe d'Afrique des Nations, dont un quart de finale lors de la première édition disputée par les Gambiens, en 2021. L'homme de 51 ans avait besoin d'un nouveau défi.

La semaine dernière, Le T1 nous a parlé d'un joueur qu'il connaît très bien, Mohamed Badamosi, en passe de rejoindre le Standard de Liège. L'occasion pour Walfoot.be de prendre de ses nouvelles, huit mois après la fin de son aventure gambienne.

"Après la CAN et plus de cinq ans et demi en Gambie, j'ai ressenti qu'il était temps de partir. C'était difficile, j'étais toujours sous contrat jusqu'en août 2026 et j'ai mon passeport diplomatique gambien pour ce que j'ai fait là-bas. C'est un grand honneur, j'adore ce pays."

"Les joueurs sont comme mes amis, mes fils. Je suis toujours en contact avec certains, comme Alieu Fadera et Omar Colley (ex-Genk). Quand on reste aussi longtemps ensemble, c'est toujours spécial."

Prochain objectif : la Coupe d'Asie 2027 avec les Philippines

Et pour ne pas changer, Tom Saintfiet s'est offert un nouveau challenge à l'autre bout du monde. Alors qu'il avait la possibilité de rester sur un continent africain qu'il connaît comme sa poche, le natif de Mol a repris la direction de l'Asie.

"J'ai été proche du Cameroun et du Ghana, mais l'accord ne s'est pas finalisé. Les Philippines m'ont contacté avec un projet ambitieux, on a discuté et j'ai choisi d'y aller. Ce n'est pas encore la même qualité qu'en Gambie, mais c'est une équipe en développement, avec beaucoup de jeunes et une équipe en cours de création pour la Coupe d'Asie 2027." Une compétition qui sera disputée en Arabie Saoudite, et qui serait la deuxième participation de l'histoire des Philippines, après 2019 et une éliminations en poules.

"Il y a beaucoup de joueurs binationaux, dont Dylan Demuynck, né à Waregem et évoluant avec l'équipe première de Zulte, en Challenger Pro League, mais aussi des joueurs nés en Suède, en Norvège, en Islande, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Suisse, aux États-Unis, au Canada,... C'est un grand mélange entouré d'un staff très professionnel et très complet. La fédération est ambitieuse et le budget est bon."

"Tout est différent ici, on a joué en Irak et en Indonésie devant 65.000 personnes. Chez nous, le sport le plus populaire est le basket, mais on a tout de même 10.000 personnes pour nos matchs à domicile.", raconte Saintfiet, qui n'a pas encore pu remporter sa première victoire sur son nouveau banc. Une victoire qui pourrait arriver lors du prochain match des Philippines, début septembre en Malaisie.