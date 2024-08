Grande évolution pour l'ancien Anderlechtois Kristoffer Olsson, victime d'une rare maladie cérébrale

Six mois après le début de son traitement, Kristoffer Olsson a pu rentrer chez lui, en Suède. Une excellente nouvelle pour celui qui aspire encore à relancer sa carrière professionnelle.

Le 20 février dernier, Kristoffer Olsson a été retrouvé inconscient à son domicile. Il a été immédiatement emmené à l'hôpital le plus proche, où on lui avait diagnostiqué une maladie extrêmement rare touchant les vaisseaux sanguins du cerveau. Un mois plus tard, il avait été admis dans un centre de rééducation.

Le joueur de 29 ans avait retrouvé l'usage de la parole et de ses fonctions motrices à la mi-avril, lui qui avait ensuite déclaré vouloir relancer sa carrière professionnelle à compter de cette saison.

Kristoffer Olsson a pu rentrer à son domicile

À la fin du mois de mai, lorsque son club de Midtjylland avait validé son titre de champion du Danemark, il était arrivé sur la pelouse à bord d'une petite voiturette pour remettre le trophée à ses coéquipiers (lire ici).

Toujours sous traitement jusqu'il y a peu, Kristoffer Olsson vient d'annoncer une grande nouvelle, sur son compte Instagram. "Six mois plus tard, je suis de retour à la maison" poste-t-il, accompagné d'une photo de lui, debout, valises en main.

Encore sous contrat jusqu'en 2026, l'ancien joueur d'Anderlecht n'a pas encore communiqué sur son éventuel retour à l'entraînement. Mais Olsson a remporté son combat contre la vie, et là réside l'unique chose importante.