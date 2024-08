Thibaut Courtois, Koen Casteels, et maintenant Mike Penders : voici le grand secret du succès des gardiens à Genk

Après Thibaut Courtois, Koen Casteels et Maarten Vandevoordt, c'est au tour de Mike Penders de faire le saut vers un grand club étranger à un jeune âge. D'où Genk tire-t-il ces grands gardiens de but ? Guy Martens, entraîneur de gardiens chez les Limbourgeois, s'est expliqué.

Guy Martens est actif à Genk depuis longtemps, à l'exception d'une brève interruption. Il a eu sous sa responsabilité de nombreux gardiens de but qui sont désormais des références à leur poste. "Nous recevons souvent la question de savoir pourquoi tant de nos jeunes joueurs passent à l'étape supérieure. Pas seulement en Belgique, mais aussi en Europe", a déclaré Martens sur Sporza.

"Il faut avoir de bons entraîneurs. Pas seulement des entraîneurs de gardiens, mais aussi des entraîneurs de terrain qui croient en notre vision."

"Auparavant, un gardien de but était considéré comme un joueur à part. Les gardiens de but devaient être entraînés séparément. Mais nous avons brisé cette mentalité : les gardiens de but sont aussi des joueurs de champ."

La formation de Genk est en avance, car elle a compris avant tout le monde le rôle que doit avoir un gardien dans le jeu. "Il y a plus de 20 ans, nous avons commencé à enseigner cela aux plus jeunes joueurs : à l'époque, nous jouions sans gardien fixe. Les gardiens devaient jouer au pied avec les joueurs de champ."

Cependant, tout le monde n'a pas adhéré immédiatement. "Nous avons reçu beaucoup de réactions à l'époque, surtout des parents. Mais lorsque vous obtenez des résultats à long terme, vous ne pouvez que renforcer cette vision."