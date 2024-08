🎥 Il doit même relever un journaliste : Romelu Lukaku accueilli comme une star à Naples !

C'est fait, Romelu Lukaku va enfin pouvoir commencer sa saison en signant au Napoli. L'attaquant des Diables vient d'arriver dans le sud de l'Italie, et la foule est présente en masse.

L'une des plus longues saga du mercato est enfin arrivée à son terme. C'est fait, Romelu Lukaku va définitivement quitter Chelsea et rejoindre le Napoli.

Les deux clubs ont enfin trouvé un accord, cette semaine : la formation italienne versera une indemnité de 30 millions d'euros, ainsi que des bonus, pour recruter Romelu Lukaku jusqu'en juin 2027.

Romelu Lukaku accueilli par une grande foule à Naples

Autorisé à rejoindre sa nouvelle ville afin de passer les tests médicaux d'usage, l'attaquant des Diables a été accueilli par une foule des grands jours, dès sa sortie de la voiture.

Après ses passages réussis à la Roma et l'Inter Milan, Lukaku va retrouver le championnat qui lui a le mieux convenu, et dans lequel il se plaît le mieux. Et surtout, il va pouvoir, enfin, commencer sa saison.