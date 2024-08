Romelu Lukaku à Naples, arrivée imminente !

Enfin, on y est ! Romelu Lukaku s'est trouvé un nouveau club. L'attaquant de 31 ans évoluera à nouveau en Serie A cette saison, au Napoli.

Il faut dire que les choses n'ont de nouveau pas été évidentes pour Big Rom. Placardé à Chelsea, son transfert a mis énormément de temps à se concrétiser.

Entre tentatives d'échange avec Victor Osimhen et négociations interminables, on a longtemps cru que son avenir n'allait pas s'écrire chez les Partenopei.

Mais cela est désormais chose faite : il va signer à Naples jusqu'en juin 2027 (lire ICI). Quelques jours après l'accord entre les deux clubs, Fabrizio Romano explique que tout est en place pour la visite médicale et la signature du contrat.

Het Laatste Nieuws ajoute que Lukaku est attendu ce mercredi à Rome. La visite médicale se fera à la Villa Stuart, un hôpital privé établi à Rome.

🔵🇧🇪 Green light also on documents for Romelu Lukaku’s move to Napoli!



He’s been authorized to travel for medical tests and contract signing.



€30m permanent deal plus add-ons, deal until June 2027. Never in doubt.



Here we go, confirmed. ✅🛩️ pic.twitter.com/fe0BIjJAuC