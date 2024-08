Attention aux Buffalos : comment le transfert d'Alexis Saelemaekers peut avoir une grande influence sur une vente à La Gantoise

Est-ce que Gand parviendra à conserver Matias Fernandez-Pardo ? L'ailier suscite l'intérêt de plusieurs clubs et semble devenir progressivement incontournable. Le directeur sportif de La Gantoise, Arnar Vidarsson, a déjà indiqué que ce sera probablement difficile de le garder.

La Gantoise a battu le Partizan Belgrade en barrage retour de la Conference League, ce mercredi soir, et a rejoint la phase de ligue de la compétition. Un pas éventuellement important pour conserver certains piliers de l'équipe.

À 19 ans, Matias Fernandez-Pardo était encore un nom inconnu du grand public, il y a douze mois. Mais lors des Europe Play-Offs de la saison dernière, le jeune attaquant s'est révélé.

Il continue sur sa lancée, car cette saison également, il est l'un des piliers des Buffalos. Cependant, face au Partizan Belgrade, le jeune Belge a débuté de manière assez surprenante sur le banc, avec Surdez comme titulaire à sa place.

Sa présence sur le banc ne signifie pas qu'un transfert est imminent, mais l'international espoir est suivi par plusieurs grands clubs européens, et la situation pourrait évoluer prochainement.

Plusieurs clubs sont encore sur la piste de Fernandez-Pardo

La Gantoise a déjà refusé une offre de Southampton, en Premier League. L'AS Roma et l'Eintracht Frankfurt auraient aussi montré de l'intérêt, et c'est bien le club de la capitale italienne qui semble réellement prendre les devants.

Et un transfert en Serie A pourrait renforcer encore plus renforcer l'intérêt pour Fernandez-Pardo. En effet, Alexis Saelemaekers semble en route vers la Roma, depuis l'AC Milan. C'est, en tout cas, ce qu'ont indiqué plusieurs médias italiens.

Il s'agirait d'un échange avec Tammy Abraham, qui effectuerait le chemin inverse vers Milan. Ainsi, le compartiment offensif de l'AS Roma se réduit, ce qui les pousse à nouveau vers Fernandez-Pardo.

La Roma en pôle ?

Il semble de plus en plus probable qu'il se rende dans la capitale italienne pour combler le vide. Jusqu'à présent, La Gantoise a été inflexible, et il faudra donc beaucoup d'argent pour débloquer la situation.

En 26 matchs pour l'équipe première de Gand, Matias Fernandez-Pardo a marqué 9 buts et délivré 2 passes décisives. Il est encore sous contrat jusqu'en 2026, à la Ghelamco Arena.