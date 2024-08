L'arrivée de Mohamed Badamosi, la réponse du Standard à l'une des principales inquiétudes d'Ivan Leko

Mohamed Badamosi est la neuvième recrue du Standard. Il doit apporter du coffre à l'attaque des Rouches.

Hier, le Standard a officialisé l'arrivée de Mohamed Badamosi. L'attaquant gambien est prêté par le club serbe de Cukaricki. La location coûte 100 000 euros, il s'agit donc techniquement du deuxième transfert après David Bates pour lequel le club a consenti à investir. Il faut dire qu'Ivan Leko était plutôt demandeur de son profil en attaque.

Il y a quelques semaines, le Croate a dû se rendre à l'évidence : malgré la volonté de reconstituer le duo Kanga -Yebboah cette saison, aucun des deux attaquants n'allait être prêté une saison supplémentaire. De fait, Kanga a signé à Cardiff tandis que Kelvin Yebboah a mis les voiles sur la MLS.

© photonews

Le Standard a donc dû se tourner vers d'autres cibles. Grejohn Kyei est dans un premier temps arrivé gratuitement. Avec un rôle très clair : "Nous voyons Grejohn comme un remplaçant de Kanga" l'avait présenté Fergal Harkin sur RSCL +.

Le directeur sportif a toutefois prévenu : il faudra du temps à Kyei pour retrouver son meilleur niveau : "Il est fort, mais il doit être en meilleure forme car il est arrivé un peu plus tard. Lorsqu'il sera plus en forme, il jouera un rôle plus important dans l'équipe".

Entre les lignes, on pouvait lire que l'ancien international espoir français n'était pas encore prêt à porter sur ses épaules (pourtant larges) le poids de toute l'attaque du Standard en ce début de saison. De fait, Kyei n'a pas encore été en mesure de démontrer tout son potentiel. Il a d'ailleurs commencé les deux derniers matchs sur le banc.

© photonews

Bien monté contre le Beerschot, l'ancien de Clermont aura besoin de temps, ce qui n'est pas anormal au vu de son manque de rythme (trois titularisations en Ligue 1 en deuxième partie de saison dernière). L'attaque du Standard était encore trop légère en ce début de saison (deux buts marqués en cinq matchs (une infiltration de Marko Bulat et un penalty)).

L'arrivée de Badamosi répond à cette problématique mais amène également de la taille à une équipe qui en manquait. Du haut de son mètre 96, le dernier renfort rouche est désormais le plus grand du noyau. Comme le souligne SudInfo, le Standard n'avait plus recruté un attaquant qui se rapprochait autant du double-mètre depuis Obbi Oulare et Felipe Avenatti en 2018.

Du liant en attaque

Au-delà de la comparaison, que les supporters se garderont sans doute de se remémorer, l'arrivée de Badamosi va amener pour Leko un vrai point d'ancrage devant. Comme l'ancien sélectionneur gambien Tom Sainfiet nous le confiait récemment (sa présentation de Badamosi est à retrouver en cliquant ici), il s'agit de sa qualité première, plus que son sens de la finition. Ses quatre buts en Arabie Saoudite la saison dernière sont là pour le rappeler.

Mais en le recrutant, le Standard a offert à Ivan Leko un renfort disponible immédiatement et un joueur qui saura créer des espaces pour les autres et les faire briller. Ce n'est pas sans rappeler le sacre du Club de Bruges à la sauce Leko en 2018/2019, toutes proportions gardées bien sûr.

© photonews

En Venise du Nord, l'entraîneur croate avait placé sur le banc un buteur tel que Jelle Vossen au profit de Wesley Moraes. A défaut d'être particulièrement grâcieux dans ses derniers gestes, comme la suite de sa carrière allait malheureusement le rappeler, le colosse brésilien avait démontrer toute son utilité pour magnifier des joueurs comme Krépin Diatta, Hans Vankaen, Ruud Vormer ou Emmanuel Dennis.

Cela avait ouvert à Wesley les portes d'Aston Villa et même une apparition avec la Seleçao. Ce n'est donc pas pour rien qu'Ivan Leko souhaite encore faire venir un dernier attaquant, plus véloce et prompt à plonger dans les brèches. Soufiane Benjdida a beau s'époumonner comme un beau diable et avoir marqué son premier but en Pro League, il semble encore léger face aux défenses de Pro League.

L'arrivée de Badmosi contribuera donc à créer du soutien devant, tout bon pour Marko Bulat, appelé à devenir le maître à jouer de l'équipe mais encore assez esseulé en projection. Sans compter que les phases arrêtées du Croate, l'une de ses forces, vont pouvoir trouver un nouveau point de chute.