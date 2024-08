Arrivé à Anderlecht entouré de grandes attentes, il s'en va sans avoir joué un seul match en équipe A

Un départ a été confirmé à Anderlecht : Tudor Mendel rejoint Ipswich Town, promu en Premier League. L'ailier formé à Chelsea n'a pas répondu aux grandes attentes qui l'entouraient.

Tudor Mendel-Idowu (19 ans) a été attiré gratuitement par Anderlecht depuis les U18 de Chelsea. Au final, il n'a disputé que 16 matchs et marqué un but pour les Futures. Il avait un contrat jusqu'en 2026, mais Ipswich Town s'est manifesté dans les dernières heures du mercato anglais.

Mendel, jeune ailier anglais, a passé ses tests médicaux avec le club promu en Premier League et y signera un contrat de plusieurs années. L'année passée, le RSCA parvenait pourtant à battre la concurrence, entre autres, du FC Barcelone pour s'offrir le talent britannique.

Malgré ces louanges, Mendel n'a jamais vraiment convaincu à Anderlecht. Il a été considéré comme trop individualiste par le staff des Futures.

Sa situation est devenue encore plus compliquée en raison de blessures, ce qui lui a fait perdre sa place de titulaire et l'a éloigné de plus en plus de l'équipe A. Avec un temps de jeu limité et des performances décevantes, son départ de Bruxelles était inévitable.

En plus de Tudor Mendel, Luca Monticelli (19 ans) quitte lui aussi Anderlecht. Le meneur de jeu et attaquant a eu quelques opportunités en équipe première (2 matchs). Mais comme il aurait peu de chances d'en obtenir davantage, Anderlecht a décidé de laisser Monticelli partir au Hellas Vérone.