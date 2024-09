Raskin fait son retour, mais les Rangers sont écrasés par le Celtic

Ce dimanche, c'était le Old Firm. Nicolas Raskin était de retour et est monté au jeu, mais le Celtic Glasgow l'a largement emporté.

Ce dimanche, le Celtic Glasgow recevait les Rangers pour le célèbre Old Firm. Une rencontre qui concernait deux joueurs belges : Arne Engels, sur le banc après son transfert depuis Augsbourg, et Nicolas Raskin, qui revenait de blessure et était lui aussi sur le banc.

À la mi-temps, le Celtic avait fait la différence avec deux buts japonais : Daizen Maeda (17e) et Kyogo Furuhashi (40e) avaient mis leur équipe sur du velours.

En seconde période, les deux Belges montaient au jeu : Arne Engels d'abord, qui faisait ses grands débuts dès la 62e minute (et sera averti à la 90e+3), et Nicolas Raskin qui rentrait à la 80e. L'ancien capitaine du Standard faisait ses débuts cette saison après s'être blessé en juillet dernier.

Le Celtic fera ensuite 3-0 via Callum McGregor, et remportera donc le Old Firm en prenant 5 points d'avance sur les Rangers au classement.