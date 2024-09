La fin de la saga Eriksen à Anderlecht ? Son agent très clair sur ses plans pour la saison à venir

Christian Eriksen est cité à Anderlecht depuis plusieurs semaines. Mais il ne devrait finalement pas signer au Lotto Park.

Aujourd'hui, Silvio Proto a fait parler de lui en affirmant que selon les informations qui lui étaient revenues, Christian Eriksen signerait bel et bien à Anderlecht. "Mais pas aux chiffres annoncés, pas pour 6 à 8 millions d'euros. Il va arriver quasiment gratuit, et Manchester va payer une partie de son salaire. On m'a dit que c'était en bonne voie" a-t-il déclaré à Sud Info.

Sauf qu'entretemps, l'agent du danois, a répondu à tous les bruits de couloir envers son joueur. Il a ainsi déclaré au média VI qu'Eriksen ne quitterait pas Manchester United cet été.

Du bluff autour d'Eriksen ?

"Il va rester. Il va y avoir du temps de jeu à aller chercher, l'équipe va commencer à devoir jouer tous les trois jours" a déclaré Martin Schoots. Eriksen compte donc retrouver du rythme sans bouger d'Old Trafford : peu utilisé la saison dernière, il n'a encore été utilisé que quatre minutes par Erik ten Hag depuis la reprise.

Un coup dur pour Anderlecht, qui comptait l'attirer à un an de la fin de son contrat à Manchester. Outre la colonie danoise présente au club, les Mauves pouvaient également compter sur le lien fort qui unit Christian Eriksen à Brian Riemer. L'entraîneur du RSCA a beaucoup aidé son compatriote à Brentford, lorsqu'il se remettait de son accident cardiaque.