🎥 Loin des soucis offensifs du Standard, un joueur jugé trop court par le staff flambe en Angleterre

Sur le plan comptable, il n'y a rien à reprocher au Standard concernant Romaine Mundle. Les Rouches l'ont acquis gratuitement il y a un an et l'ont revendu 1,80 million à Sunderland.

Mais à bien y regarder de plus près, il est à se demander, si le jeune anglais n'a pas été cédé trop rapidement. Il s'est en tout cas déjà distingué en Championship, un championnat pourtant pas franchement réputé des plus simples pour les jeunes talents offensifs.

Après deux matchs passés sur le banc, Mundle a débuté les deux dernières rencontres des Blacks Cats, avec deux buts à la clé contre Burnley (victoire 1-0) et à Portsmouth (victoire 1-3) mais surtout beaucoup de danger provoqué. Sur place, les supporters sont unanimes : leur club a fait une sacrée affaire.

Romaine Mundle has been massively impressive for Sunderland ūüíę



His variant between crossing & cutting in on his right foot makes him very dangerous.



For a reported £2 Million #SAFC look to have got a bargain.



Who needs Jack Clarke? ūüĒī‚ö™ÔłŹ

pic.twitter.com/ZVGoMvhZl2