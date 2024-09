Encore un coup de malchance pour Koni De Winter avec les Diables : Tedesco appelle un défenseur de Bundesliga pour le remplacer

La malchance avec les Diables se poursuit pour Koni De Winter. Après avoir manqué l'Euro de peu, le jeune défenseur central avait été appelé par Domenico Tedesco pour ces deux rencontres de Ligue des Nations, face à l'Israël et la France.

L'occasion pour le joueur de la Genoa de connaître une deuxième sélection ? Malheureusement pour lui, non, car De Winter quitte le rassemblement des Diables, annonce-t-on dans un communiqué.

Koni De Winter is not fit for the games against Israel and France. He will be replaced by Sebastiaan Bornauw. 🇧🇪🐺 pic.twitter.com/OC4opevHNY