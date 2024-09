Youri Tielemans revient sur le retour de Leander Dendoncker à Anderlecht et évoque son propre come-back : "La porte du RSCA sera toujours ouverte"

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Ils se sont à nouveau séparés. Youri Tielemans et Leander Dendoncker ont autrefois fait sensation ensemble à Anderlecht, mais ont ensuite pris des chemins différents, avant de se retrouver à Aston Villa. Dendoncker n'avait plus de temps de jeu en Premier League et est revenu chez les Mauves.

Leander Dendoncker est la recrue phare du mercato d'Anderlecht et aura une certaine pression sur ses épaules. Il en était conscient à son retour, mais c'est aussi ce qu'il veut. Il y a quelques années, il était encore dans l'ombre de Tielemans, alors considéré comme le plus grand talent de Belgique. Cette fois, Dendoncker est revenu pour donner un nouvel élan à sa carrière. "Leander a fait un choix judicieux", a déclaré Youri Tielemans lors de la conférence de presse des Diables, ce mercredi à Tubize. "Il sait ce dont il a besoin, et Anderlecht est un endroit où il se sent bien." Tielemans et Dendoncker se quittent encore... avant de se retrouver à la maison ? De nombreux anciens jeunes d'Anderlecht rêvent de revenir à la fin de leur carrière. "Pour moi, la porte d'Anderlecht est toujours ouverte, mais j'ai encore d'autres choses à accomplir dans ma carrière avant de penser à cette étape", a plaisanté Tielemans. Le joueur toujours à Aston Villa souligne qu'il comprend pourquoi Dendoncker a choisi cette direction et exprime son respect pour sa décision. "Leander a toujours beaucoup donné pour Anderlecht, et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle important." "Je lui souhaite tout le meilleur, sur le terrain et pour sa famille. Son retour à Anderlecht est comme un retour à la maison, et il y trouvera stabilité pour lui et ses proches."