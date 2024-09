🎥 Saint-Marin historique, nouveau record pour CR7, Price a battu Moris : retour sur la première journée de Ligue des Nations

Soirée riche en spectacle pour le retour de la Ligue des Nations. Cristiano Ronaldo a inscrit le 900e but de sa carrière, et Saint-Marin a remporté sa première victoire... depuis 20 ans.

Si c'est ce vendredi soir que la Belgique fera son entrée en lice face à Israël, la Ligue des Nations a déjà repris ses droits, ce jeudi. Et le spectacle était au programme.

Le Danemark, avec Kasper Schmeichel et Kasper Dolberg dans le onze, ainsi qu'avec Andreas Skov Olsen, monté au jeu, s'est imposé contre la Suisse. Quelques heures plus tard, Cristiano Ronaldo inscrivait le 900e but de sa carrière lors de la victoire d'un Portugal toujours emmené par Roberto Martinez contre la Croatie (2-1).

CRISTIANO RONALDO REACHES 900 CAREER GOALS FOR CLUB AND COUNTRY



JUST LOOK AT WHAT IT MEANS TO HIM ♥️ #Ronaldo #TheGreatestOfAllTime



September 6, 2024

900 buts pour CR7, première victoire en 20 ans pour Saint-Marin

De son côté, le champion d'Europe espagnol a été accroché, en Serbie (0-0). En Ligue C, la Suède de Ludwig Augustinsson (titulaire, alors que Gustaf Nilsson est resté sur le banc) s'est imposée en Azerbaïdjan, tandis que l'Irlande du Nord d'un Isaac Price titulaire, lui aussi, s'est imposée contre le Luxembourg d'Anthony Moris, qui a bien tenu sa place dans les cages (2-0).

Mais le résultat de la soirée est bien venu de la Ligue...D. Saint-Marin, pour la première fois depuis... 2004, a remporté un match de football officiel contre le Liechtenstein, 1-0. Un seul et unique but, inscrit par Nicko Sensoli, 19 ans, qui n'était donc pas encore né lors de la première et... dernière victoire de Saint-Marin en match officiel.