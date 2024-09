L'ancien meilleur buteur d'Eredivisie quitte la Belgique par la petite porte

Alfred Finnbogason quitte l'AS Eupen par la petite porte. Le contrat de l'attaquant islandais n'a pas été prolongé.

Alfred Finnbogason est arrivé à l'AS Eupen depuis le club danois de Lyngby, la saison dernière. Et malgré ses trente matchs disputés avec les Pandas, il n'a pas pu éviter la rétrogradation en Challenger Pro League.

L'international n'a pas convaincu, et quitte le Kehrweg par la petite porte, a annoncé le club dans un communiqué. "Nous remercions Alfred pour ses efforts, son professionnalisme et sa fidélité et lui souhaitons beaucoup de chance pour la suite de sa carrière."

Alfred Finnbogason avait percé à Breidablik, en Islande, et avait rejoint, en 2012, le noyau de Lokeren avec lequel il a remporté la Coupe de Belgique.

Il avait inscrit 7 buts en 25 matchs au Daknam, avant de prendre la route d'Heerenveen, où il a inscrit 59 buts en 70 matchs et est devenu le meilleur buteur d'Eredivisie. À 35 ans, l'attaquant est désormais libre de tout contrat.