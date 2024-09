Très beau coup de Dender, qui va attirer un défenseur de Ligue 1 !

Qui aurait pu prédire que le FCV Dender, promu en Pro League, allait réaliser un tel début de saison ? Personne, sans aucun doute possible !

Coaché par Vincent Euvrard, le club flandrien a impressionné. Forcant d'abord l'Union SG au nul, ils ont gagné face à La Gantoise et Courtrai.

Après 6 journées de championnat, le modeste club compte 11 points sur 18 possibles. Dender est ainsi...leader de la Pro League. Inattendu.

En cette fin de mercato, le club a décidé de se renforcer, notamment en défense. Comme l'explique le journaliste belge Sacha Tavolieri, ils sont sur le point de recruter Karol Fila.

Le Polonais de 26 ans serait déjà en Belgique pour finaliser son transfert. En janvier 2023, le Racing Strasbourg l'avait prêté à Zulte-Waregem.

🔵⚫️ Infos FCV #Dender :

🇵🇱 Racing Strasbourg central back now close to join the newly #JPL promoted club! Talks are now advanced for the permanent move of Karol Fila who’s currently in Belgium to complete his signing. #mercato #JPL #Ligue1 #RCSA pic.twitter.com/QS5XIjvPlt