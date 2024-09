"Notre niveau global était bon" : Domenico Tedesco fait le point après la rencontre entre la Belgique et Israël

Alors que la Belgique a entamé sa campagne de Ligue des Nations par une victoire contre Israël, Domenico Tedesco a donné son avis sur cette rencontre.

Avec une prestation à deux visages, la Belgique s'est imposée face à Israël pour son premier match de groupe en Ligue des Nations sur le score de 3-1. Le coach des Diables Rouges, Domenico Tedesco, a livré son analyse de cette rencontre.

"Notre niveau global dans ce match était bon. Notre pressing a été intéressant. On peut bien sûr encore s'améliorer. Nous étions en forme, et nous méritions de marquer un deuxième but plus vite. Nous avons perdu confiance après leur égalisation. Nous avons su jouer plus vite en deuxième période. Notre réaction après l'égalisation, je trouve que c'est vraiment un bon signe," explique Domenico Tedesco, cité par la RTBF.

Le coach a été questionné sur la victoire de l'Italie contre la France : "L'Italie a gagné contre la France ? J'ai vu ça, oui. Je ne sais pas encore vous dire si cela change la situation du groupe. L'information de la soirée, c'est notre victoire. Nous ne regardons pas encore le match de lundi."

Domenico Tedesco est satisfait des débuts de Julien Duranville

Lors de cette rencontre, Julien Duranville a fait ses débuts avec les Diables Rouges et a surpris le plus grand nombre. Domenico Tedesco s'est exprimé au sujet du jeune talent : "Julien Duranville a été courageux. Je suis ravi qu'il ait pu disputer ses premières minutes. Il s’adapte facilement, il sait ce qu’on attend de lui. Nous devons vraiment jouer sur la verticalité d'ailiers comme lui."

L'entraîneur italo-allemand a ensuite parlé de la prestation de Charles De Ketelaere. En effet, le joueur de 23 ans est monté au jeu pour remplacer Loïs Openda en pointe à la 64e minute : "Pour Charles De Ketelaere, je dois dire que je ne suis pas encore certain que la position de pointe soit sa meilleure position. En tout cas chez nous, car il le fait très bien à l'Atalanta, son club. Il a beaucoup de qualités, il sait jouer un peu partout dans les postes offensifs. Quand on est malin, on peut jouer partout," a conclu Tedesco.