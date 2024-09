Tielemans, buteur, analyse la victoire : "Trop d'erreurs en première période"

Les Diables Rouges sont venus à bout d'Israël ce vendredi dans un match à deux visages. En seconde période, ils ont dominé leur adversaire.

La Belgique n'a pas spécialement brillé contre Israël ce vendredi, surtout lors d'une première mi-temps franchement empruntée. Youri Tielemans, buteur en deuxième période, le reconnaît aisément.

"On a vu une Belgique à deux visages. En première période, il y avait trop d'erreurs techniques", regrette le milieu de terrain d'Aston Villa au micro de la RTBF après la rencontre.

"Leur bloc était bas, donc c'était difficile de se créer des occasions, mais nous avons trop peu essayé ", concède-t-il. "On encaisse un but évitable, mais en deuxième période, on revient bien sur la pelouse et on marque deux buts rapides".

Les Diables ont en effet pris leur adversaire à la gorge dès le retour des vestiaires. "Il y avait vraiment une différence d'attitude en seconde mi-temps, on a mis de l'intensité et du pressing", se réjouit Tielemans.

Maintenant, il faudra confirmer contre la France, qui a subi une lourde défaite à domicile contre l'Italie. "Mais la France reste la France, c'est une grande équipe. On a manqué de chance contre eux cet été, on va tout donner pour aller chercher un bon résultat mais le plus important est de se focaliser sur nous et de faire un bon match".