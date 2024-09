Leander Dendoncker vers une première titularisation, un cadre encore très incertain : Brian Riemer n'a pas encore retrouvé tout le monde à l'entraînement

Brian Riemer a utilisé la période internationale pour préparer son équipe en vue du programme chargé à venir. Mais son groupe était loin d'être au complet pour cette trêve internationale.

Brian Riemer a pu profiter de la trêve pour continuer à travailler tactiquement, mais aussi pour remettre Leander Dendoncker en forme. Cela n'a pas nécessité beaucoup de travail : le milieu de terrain est prêt pour le match de ce weekend contre Westerlo, peut-être même directement avec une place de titulaire à la clef.

Le cas de Jan Vertonghen est plus épineux. Le défenseur de 37 ans avait des douleurs aux tendons d'Achille et était attendu sur le retour après la trêve internationale, mais il n'est pas encore complètement en forme et aucun risque ne sera pris avec lui. Il s'est entraîné intensivement en salle ces derniers jours, mais n'a pas beaucoup été aperçu sur le terrain.

Le capitaine aura tout le temps nécessaire pour se préparer avant le début de la campagne européenne : le match contre Westerlo pourrait encore arriver trop tôt pour lui, du moins pour une place de titulaire.

Aujourd'hui, Riemer attend les retours de Killian Sardella et Mario Stroeykens, même s'ils ne s'entraîneront pas complètement après leur lointain déplacement au Kazakhstan avec les Diablotins hier (lors duquel Sardella a d'ailleurs marqué). Nilsson Angulo devrait normalement être présent à l'entraînement, si son vol en provenance d'Amérique du Sud se déroule comme prévu.