Pourquoi Saint-Trond ? La réponse pleine d'humour de Felice Mazzu...en hommage à son passé dans le foot provincial

Felice Mazzu est le nouveau coach de Saint-Trond. Il espère bien y rebondir après sa fin d'aventure difficile avec Charleroi.

La signature de Felice Mazzu à Saint-Trond en a surpris plus d'un. Certains observateurs craignent que l'entraîneur carolo ait beaucoup à perdre avec une équipe en cruel manque de confiance.

Loin de ces considérations, Mazzu a justifié son arrivée d'un manière plus colorée : "Je suis ici tout simplement parce que c'est jaune et bleu. J'ai eu des très bonnes périodes en jaune et bleu. Quand j'ai commencé ma carrière, ma meilleure période dans le football amateur, c'était avec le RCS Brainois, en jaune et bleu".

La couleur du succès ?

Le nouvel entraîneur trudonnaire a effectivement passé six ans au Stade Gaston Reiff de Braine-l'Alleud, entre 2000 et 2006. Il avait alors la fin de la trentaine et écumait les terrains du football provincial.

Il poursuit : "Il y a aussi eu tout le succès et les choses positives à l'Union Saint-Gilloise, en jaune et bleu. J'espère que ce club de Saint-Trond me permettra de vivre les mêmes expériences".

De manière plus rationnelle, Felice Mazzu explique déjà très bien se sentir au Stayen : "J'ai trouvé un club très familial, àa me correspond. J'aime la manière de travailler, avec un esprit très familiale et beaucoup de simplicité, que ce soit dans les vestiaires, dans les bureaux, dans la structure". Rendez-vous dimanche pour voir la première du Saint-Trond à la sauce Mazzu contre Louvain.