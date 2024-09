Quatre légendes du club invitées, un DJ célèbre pour enflammer les tribunes : Charleroi met les petits plats dans les grands pour célébrer ses 120 ans

Le Sporting Charleroi fête ses 120 ans. Pour cette occasion spéciale, quatre légendes du club seront au Mambourg pour la réception du Beerschot, ce dimanche.

Créé en 1904, le Sporting Charleroi fête ses 120 ans d'histoire. Ce dimanche, contre le Beerschot, le "match-anniversaire" du club devrait faire sold-out, ou presque.

Pour cette occasion, les Carolos ont décidé de mettre les petits plats dans les grands. En avant-match, ainsi qu'à la mi-temps, c'est le célèbre Kid Noize, "le DJ à la face de singe", natif de Bruxelles, mais vivant à Charleroi, qui viendra enflammer les tribunes du Mambourg.

Match anniversaire Charleroi - Beerschot. Special guest : Kid Noize. Performances en avant match et à la mi-temps. ⚫️⚪️



On se voit dimanche au Mambourg ! 🏟️



🎟️ : 5€ en T3 et en T1 sup - https://t.co/yT0ZhdBSIb ! #RCSC #Charleroi #Unibet #KidNoize pic.twitter.com/8gY1g33Txc — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) September 12, 2024

Et pour donner le coup d'envoi et participer à cette fête unique, quatre légendes du Sporting Charleroi ont été invitées : Philippe Albert, qu'on ne doit plus présenter, ainsi que l'ancien gardien Nicolas Penneteau, Raymond Mommens, qui a terminé derrière Dante Brogno au vote pour le Hall of Fame, et Jérémy Perbet, actuel joueur du RCS Brainois.

L'occasion, peut-être, de voir les nouvelles recrues des Zèbres évoluer pour la première fois sous leurs nouvelles couleurs. Alexis Flips et Grejohn Kyei, pour les citer, devront permettre à des Carolos qui ont inscrit huit buts en six matchs, dont six rien que face à Saint-Trond et Malines, de faire mieux, dans le compartiment offensif.

Face au Beerschot, promu et lanterne rouge du championnat, les joueurs de Rik de Mil auront l'occasion d'empocher un quatrième succès de la saison et de porter leur total à 12 points, ce qui les rapprocherait grandement des premières places du championnat.