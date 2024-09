🎥 Jules Van Cleemput fait parler de lui jusqu'à l'étranger pour sa carte rouge : "Cela ne peut pas arriver"

Malines a perdu 2-0 à La Gantoise. Besnik Hasi est apparu énervé après la rencontre, notamment sur la carte rouge de Jules Van Cleemput.

Un joueur a beau être expérimenté, tout geste de frustration peut lui être fatale. Dernière illustration en date ce weekend avec Jules Van Cleemput. L'ancien Carolo a commis une faute sur Mathias Delorge, écopant d'une carte jaune. Ensuite, il a crié quelque chose à l'arbitre et a violemment frappé le ballon contre le sol.

C'était assez pour que Kevin Van Damme lui donne immédiatement un deuxième carton jaune et expulse ainsi le défenseur malinois. Frustré, il a quitté le terrain tête basse et laissé son équipe jouer toute une mi-temps en infériorité numérique. La phase a même été reprise par So Foot chez nos voisins français.

ūü§® | Jules Van Cleemput est exclu pour ce geste d’humeur. ūüė†ūüü• #GNTKVM pic.twitter.com/FcaxdCiGu5 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 15, 2024

Besnik Hasi agacé

"Recevoir un carton rouge peut arriver, pour une faute par exemple ou pour être en retard sur un joueur. Mais pas de cette manière" a pesté Besnik Hasi après la rencontre.

"L'arbitre revient sur cette action et donne un carton jaune. Si vous réagissez ainsi, vous savez que vous risquez un nouveau carton jaune. Si vous êtes menés 2-0, vous ne devez pas agir ainsi. Cela ne peut pas arriver" poursuit-il.

"Peut-être que c'était la frustration du retard au score, mais il doit nous apporter plus de calme. Dans ce genre de situation, le minimum qu'on puisse faire pour revenir au score c'est ne plus faire d'erreur et rester à onze" grogne l'entraîneur albanais. A peine revenu de blessure, Jules Van Cleemput avait sans doute à coeur de rattraper le temps perdu en défense. Peut-être un peu trop.