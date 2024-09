Les révélations de cette ancienne cible d'Anderlecht : "Il y avait de l'intérêt, mais..."

Le KVC Westerlo a partagé face au RSC Anderlecht (2-2). Dans les rangs campinois, un joueur cité chez les Mauves cet été : Griffin Yow.

Griffin Yow (21 ans) est arrivé l'année dernière à Westerlo. La Pro League a appris à découvrir un joueur talentueux et déroutant.

Malgré ses qualités, le jeune américain n'a pas quitté Westerlo. Cet été, le RSC Anderlecht avait pourtant sonné à la porte pour tenter de le recruter.

Ce samedi, après la rencontre face au RSCA, il s'est expliqué à notre micro quant à son choix de rester à Westerlo.

"Il y avait des rumeurs et il y avait aussi de l'intérêt", a-t-il confirmé. "Je suis content d'être à Westerlo. C'est un endroit où je peux continuer à grandir et à me développer. Les bonnes choses se produiront au bon moment, mais à Westerlo, je peux donner le meilleur de moi-même."

Il a ensuite analysé la rencontre, et le bon début de saison de ses couleurs. "Nous avons un groupe prêt à fournir des efforts pour devenir l'une des meilleures équipes en Belgique. Notre performance de ce samedi est un bon signal. Nous avions contrôlé un bonne partie du match, en parvenant à rester constamment dangereux."