Un ancien de la maison ne reconnait plus son Anderlecht : "Je n'essaye même plus de comprendre les choix de Riemer"

Anderlecht joue ce soir contre Genk. Brian Riemer est sous pression au Lotto Park.

Anderlecht devait initialement recevoir Genk il y a trois semaines, mais la Pro League a décidé de postposer le match à ce soir pour permettre au Sporting de préparer au mieux son barrage d'Europa League contre le Dynamo Minsk. Si Genk est considérablement monté en puissance durant cette période, la courbe de forme des Mauves descend plus qu'elle ne décolle.

Philippe Albert constate comme tout le monde que Brian Riemer patauge : "Je n’essaye même plus de comprendre ses choix tactiques. Leander Dendoncker donnait satisfaction dans le milieu de terrain, pourquoi le descendre d’un cran ?" s'interroge-t-il dans La Tribune.

Et ce n'est pas le seul choix contestable à ses yeux : "L’année passée, Anders Dreyer était au-dessus du lot grâce à ses statistiques, et non grâce à ses prestations. Cette saison, il est nulle part… et il n’est jamais remplacé. C’est incroyable".

La semaine de tous les dangers

Pour l'ancien défenseur du Sporting, cela commence à faire beaucoup : "Le contenu actuel est largement insuffisant. Le discours du coach me gêne. Il oublie trop vite ce qu’il s’est passé en Play-offs. Il aurait dû être champion la saison dernière. Son discours passera auprès de certains, mais pas auprès de moi".

Brian Riemer est-il encore l'homme de la situation ? Ils sont de moins en moins à le penser. Une défaite face à Genk le fragiliserait un peu plus. Les trois matchs à domicile pourraient encore un peu plus agrandir la fracture avec les supporters.