Andi Zeqiri est impatient de découvrir Sclessin sous un nouveau jour : "Je suis conscient de la pression sur mes épaules, mais j'aime ça"

Entre Andi Zeqiri et Ivan Leko, qui ont une mentalité semblable, selon le nouvel attaquant du Standard, l'entente semble déjà optimale. Le Suisse est pressé de découvrir Sclessin et espère peser dans la balance face à l'Union.

L'une des recrues phares du mercato estival du Standard est arrivée juste avant la fermeture de la fenêtre des transferts. Andi Zeqiri a réussi ses débuts avec les Rouches, en inscrivant le but du break sur la pelouse de Dender. En conférence de presse, ce jeudi, le Suisse a parlé des bienfaits qu'il peut apporter au Matricule 16, en étant bien conscient de son rôle important.

Je suis conscient de la pression sur mes épaules, mais j'aime avoir des responsabilités"

"J'essaye d'être aussi polyvalent que possible pour aider l'équipe. Jouer seul devant, ou avec deux attaquants, ça ne change pas grand-chose tant que j'ai le plaisir de jouer. Je m'adapte à ce qui est le mieux pour l'équipe."

"Je suis conscient de la pression sur mes épaules, mais j'aime avoir des responsabilités. J'ai besoin de sentir que je suis important, c'est ce qui me pousse à devenir meilleur. Il y aura probablement des hauts et des bas, mais je serai toujours focalisé sur l'objectif."

Entre Ivan Leko et Andi Zeqiri, l'entente semble déjà optimale

Après son but, Zeqiri a foncé dans les bras d'Ivan Leko, reconnaissant de la chance qu'il a reçue en bords de Meuse. L'attaquant de 25 ans allait être le troisième choix au Racing Genk, et ne voulait pas aller à Charleroi.

"J'ai vécu pas mal de moments difficiles, c'était l'occasion d'exprimer ma joie comme remerciement. J'ai évacué ce que j'ai vécu, et en plus, cette phase de jeu était préparée. Leko m'avait clairement dit qu'il y avait des espaces dans le dos de leur défense et que je pouvais en profiter. Dès le début, quand il a appris l'intérêt du Standard pour moi, il m'a directement vu dans son équipe. Il est croate et je suis kosovar de famille, notre mentalité est semblable."

J'attends le feu. Avec Genk, j'avais déjà été fasciné par Sclessin"

Ce vendredi, Andi Zeqiri évoluera pour la première fois à Sclessin sous les couleurs liégeoises. Le joueur prêté par Genk se réjouit de découvrir "l'enfer" sous un nouveau jour, en étant, cette fois, du bon côté.

"J'attends le feu. J'ai joué ici avec Genk la saison dernière, j'étais déjà fasciné par les supporters. Et là, jouer pour le club, c'est unique. Il faut bien se préparer, les deux matchs à domicile seront importants. L'Union est une belle équipe, il ne faut pas le cacher. On est bien préparé et on a analysé l'adversaire pour essayer de le mettre en difficulté."

Le Standard pour retrouver la Nati ?

Dans les semaines à venir, une fois qu'il sera complètement adapté et à son meilleur niveau physique, Andi Zeqiri est attendu comme indéboulonnable au sein de l'attaque du Standard. Un statut qui pourrait lui permettre de retrouver les couleurs de la sélection suisse portées à 11 reprises, mais plus une seule fois depuis le dernier match de qualifications pour l'Euro 2024 perdu par la Nati en Roumanie.

"C'est super de jouer pour son pays. Ce serait important de retrouver la sélection, mais je n'en fais pas une fixation. L'important est d'être performant le week-end avec le club, le reste suivra. Je suis en contact régulier avec le sélectionneur et son staff, on échange beaucoup. Pour eux, c'est bien aussi que je sois parti chercher du temps de jeu, pour qu'ils fassent leur choix.", a conclu Andi Zeqiri.