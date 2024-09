Interview Andi Zeqiri semble être le joueur qui manquait au Standard : "Si je n'avais pas eu cette offre, je ne serais quand même pas allé à Charleroi"

Un attaquant directement opérationnel, voilà ce dont le Standard avait besoin. Titulaire pour la première fois à Dender, Andi Zeqiri a inscrit le but du break et a soulagé les Rouches, en seconde période. L'attaquant suisse se sent prêt à vivre une bonne saison à Sclessin.

Andi Zeqiri a réussi ses débuts sous les couleurs du Standard. Titulaire pour la première fois à Dender, vendredi dernier, l'attaquant suisse a inscrit le but du break pour les Rouches, sur son dernier effort avant de céder sa place. Présent en conférence de presse, ce jeudi avant la réception de l'Union, Andi Zeqiri est revenu sur sa fin d'été animée et sur ses premiers pas en tant que joueur du Standard. "Je suis content d'être ici, les coéquipiers et le staff m'ont bien accueilli. L'entraîneur m'a bien expliqué le plan et comment il me voyait. Je vais essayer de le faire et de progresser." Pour moi, le Standard est le plus grand club en Belgique" "Le Standard est, pour moi, le plus grand club en Belgique. Je suis très heureux de jouer dans un stade en feu, c'est important pour un joueur de sentir cette ambiance." Andi Zeqiri voulait se relancer, mais pas n'importe où Initialement, l'international à onze reprises ne souhait pas quitter le Racing Genk. Mais sous les ordres de Thorsten Fink, qui évolue avec un seul attaquant et qui a fait recruter un suppléant à Tolu Arokodare, Andi Zeqiri a compris qu'il n'aurait plus sa place. Il fallait donc se retourner, mais pas n'importe où. Le joueur de 25 ans a refusé le Sporting Charleroi dans les dernières heures du mercato. Si le Standard n'était pas venu, je serais resté à Genk" "La dernière journée n'a pas été évidente, mais j'ai beaucoup réfléchi et je pense que mon choix est le bon. Je ne voulais pas faire de pas en arrière en quittant Genk. J'ai beaucoup bougé les précédentes saisons, je voulais désormais trouver de la stabilité. Il fallait que je sois sûr de mon choix et ce n'était pas le cas à Charleroi, bien au Standard. Si le Standard n'était pas venu, je serais resté à Genk." "J'ai toujours tout donné à Genk, mais ça n'a pas marché comme je le souhaitais. Je voulais donc trouver un autre club, où je pourrais retrouver du temps de jeu, et j'ai eu la chance d'avoir le projet du Standard" a conclu Andi Zeqiri.





