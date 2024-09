Comment Rik De Mil a transformé Charleroi : le secret de la remontée des Carolos

Ce soir, Charleroi affronte Anderlecht en déplacement. Bien que les deux équipes aient le même nombre de points, la qualité de jeu des Carolos ne devrait pas rassurer les Mauves. Cela est en grande partie dû au travail de Rik De Mil, qui a réussi à remettre ses joueurs en pleine forme.

La saison dernière, Charleroi était engagé dans la lutte pour le maintien, et grâce à De Mil, le club a réussi à rester en première division. Cette année, les ambitions sont plus élevées, et il s'y attelle déjà, avec des joueurs qui ont retrouvé confiance. À l'image de Daan Heymans, aujourd'hui meilleur buteur de l'équipe.

Comment De Mil a-t-il fait cela ? En faisant preuve des bonnes compétences relationnelles : "En écoutant attentivement ce que les joueurs ont à dire. Écouter est parfois ce qu'il y a de plus difficile pour un entraîneur, car vous êtes généralement très dominant", explique-t-il dans HLN.

"Vous parlez constamment. Pendant l'entraînement, lors des réunions, dans le vestiaire... C'est justement pour cela qu'il est important que les joueurs osent venir parler en tête-à-tête dans votre bureau. En plus de cela, vous devez aussi avoir le courage d'être honnête avec eux. Dire les choses telles qu'elles sont. Quels sont leurs points à améliorer ou pourquoi un joueur ne joue pas. Daan Heymans est d'ailleurs un très bel exemple."

Heymans était l'ombre de lui-même la saison dernière et n'était même pas un titulaire incontesté : "Tout d'abord, je tiens à dire que j'ai toujours trouvé que Daan était un excellent joueur de football, avec un potentiel énorme. Daan sait comment marquer. Mais l'année dernière, avec son langage corporel, il s'est non seulement laissé emporter par l'atmosphère négative et les mauvais résultats, mais il s'est aussi mis à dos les supporters."

"J'ai été assez direct à ce sujet lors de notre première conversation. Cela n'a rien à voir avec les supporters. […] Et là, vous voyez sa classe ressortir. Les vrais grands joueurs peuvent affronter ce genre de discussions. Avec eux, on peut dire ce que l'on pense."