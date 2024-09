Kristoffer Olsson (ex-Anderlecht) revient de loin : "J'étais à moitié-mort"

Kristoffer Olsson est passé par le chas de l'aiguille en février dernier. Le Suédois souffre d'une rare maladie cérébrale et a été pris en charge juste à temps.

Le 20 février dernier, Kristoffer Olsson était retrouvé inconscient à son domicile. Fort heureusement, l'ancien milieu de terrain du RSC Anderlecht était pris en charge juste à temps ; les médecins ont alors détecté une rare maladie cérébrale s'attaquant aux vaisseaux sanguins.

Depuis, Olsson a retrouvé son domicile, ainsi que l'usage de la parole et ses fonctions motrices. Il a bon espoir de reprendre sa carrière de footballeur, lui qui est toujours sous contrat à Mijdtylland jusqu'en 2026 et y était redevenu un pilier depuis son retour d'Anderlecht.

Kristoffer Olsson a donné sa première interview depuis qu'il est rentré chez lui en août dernier. "Je ne commence que récemment à prendre conscience de ce que j'ai vécu", confesse le milieu de terrain suédois à SVT Sports.

Ce n'est ni un rêve ni un cauchemar, c'est la réalité, je l'ai vécu

"Je pouvais à peine bouger, à peine parler... C'est comme si j'étais à moitié-mort. Il y a même des semaines dont je ne me rappelle pas", révèle Olsson. "Aujourd'hui, ce n'est plus surréaliste, je comprends parfaitement. Vous pouvez vivre des choses terribles dans la vie et vous en sortir. Ce n'est ni un rêve ni un cauchemar, c'est la réalité, je l'ai vécu".

Maintenant, reste à voir si Kristoffer Olsson, qui n'a jamais que 29 ans, pourra retrouver les terrains, lui qui compte 47 caps avec la Suède et a porté le maillot d'Anderlecht à l'époque à 48 reprises. "C'est réaliste d'y croire, à 100%. Cela prendra du temps. S’il me faut six mois, un an ou deux avant de revenir là où j’étais avant, c'est comme ça", assure-t-il.

"Mais une fois que j'y serai, je suis absolument sûr que je serai meilleur que jamais. Ce que j'ai vécu me rend plus fort et j'aime à nouveau jouer au football".