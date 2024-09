Le RSCA a un entraîneur de renom dans le viseur : trois titres nationaux et trois titres d'entraîneur de l'année !

Le RSC Anderlecht se cherche un entraîneur, et a un sacré nom dans le viseur. Kjetil Knutsen, l'un des coachs les plus en vue en Scandinavie, serait dans la shortlist de Jesper Fredberg.

Son nom n'est pas forcément très connu en Belgique, mais pourtant, Kjetil Knutsen (55 ans) a déjà un joli CV en Norvège. Depuis 2018, il est l'entraîneur principal du club de Bodo/Glimt, qui s'est imposé comme le club majeur d'Eliteserien ces dernières années.

Knutsen a en effet remporté trois titres de champion avec Bodo/Glimt : en 2020, 2021 et 2023. Il a également été élu Entraîneur de l'année en Norvège à trois reprises (2019, 2020 et 2021). Cette saison, Bodo/Glimt trône encore en tête du championnat avec 7 points d'avance sur Brann et 10 sur Molde.

Selon Het Laatste Nieuws, Anderlecht aurait donc placé Knutsen très haut sur sa liste pour remplacer Brian Riemer. Une liste qui est bien sûr composée de plusieurs noms, mais dont on sait que certains risquent d'être difficiles à aller chercher : ainsi, Mark Van Bommel ne serait pas très intéressé, et Kasper Hjulmand aurait souhaité prendre une année sabbatique (lire ici).

Knutsen, la meilleure solution... mais un peu cher ?

Parmi les autres noms cités, on peut également mentionner Karel Geraerts, récemment licencié de Schalke 04, et Alexander Blessin qui vit des débuts délicats à Sankt Pauli. De notre côté, nous avons appris que Patrick Kluivert avait déposé son CV au RSCA, mais il ne fait certainement pas partie des priorités.

Kjetil Knutsen remplit certainement la majorité des critères pour devenir l'entraîneur du Sporting et est même sur papier un choix particulièrement solide. Problème : Bodo/Glimt est en pleine saison, et cela pourrait donc coûter cher au RSCA d'aller débaucher leur entraîneur...