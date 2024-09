Le Belge Philippe Rommens a bien l'intention de se mettre en lumière contre Anderlecht : "Je me suis déjà demandé si personne ne me suivait en Belgique"

Philippe Rommens, qui n'a jamais reçu sa chance en Belgique, va avoir l'occasion de déposer son C.V, ce mercredi soir au Lotto Park. Le nouveau joueur de Ferencvaros est impatient à l'idée de découvrir la scène européenne.

Philippe Rommens a un parcours atypique. Passé par le centre de formation du Lierse, le milieu de terrain a rejoint le PSV Eindhoven en 2006, alors qu'il n'avait encore que dix ans.

Révélé en deuxième division néerlandaise, à Top Oss, le natif de Wommelgem, dans la province d'Anvers, a ensuite rejoint les Go Ahead Eagles, en Eredivisie. Et trois ans plus tard, plusieurs offres intéressantes se sont présentées à lui... toutes à l'étranger.

Je me suis déjà demandé si personne ne me suivait, en Belgique"

"Je ne me souciais pas de ce que les gens pensaient de moi en Belgique. Mais quand l'intérêt étranger a augmenté, je me suis tout de même demandé si personne ne me suivait et ne me connaissait dans mon pays. Peut-être que le prix demandé (1.5 million d'euros) a dissuadé les clubs" a lancé Philippe Rommens dans les colonnes de Sporza.

Le joueur de 27 ans va vivre une double première, ce mercredi soir au Lotto Park. Le Belge va disputer son premier match professionnel dans son pays, ainsi que sa toute première rencontre européenne (hors qualifications) avec un club qu'il a tout juste rejoint, cet été.

On peut comparer l'histoire de Ferencvaros avec celle d'Anderlecht"

"J'ai toujours rêvé de jouer les compétitions européennes. Ferencvaros est un très grand club, où les attentes parmi les supporters sont très élevées. Je pense qu'on peut comparer leur histoire avec celle d'Anderlecht."

"Ce sera mon premier match professionnel en Belgique, mes amis et ma famille vont pouvoir venir me voir. Mais ce dont j'ai surtout hâte, c'est de disputer mon premier match en Europa League."

Philippe Rommens, qui n'a donc jamais évolué en Jupiler Pro League, n'est pas un suiveur assidu du championnat. Il est cependant au courant des nouvelles les plus importantes. "Je regarde les affiches les plus attrayantes. Je sais qu'il y a eu quelques petits soucis à Anderlecht et que l'entraîneur a été licencié, mais le groupe reste encore très compétitif" a-t-il conclu.