Encore un Danois de moins : amené par Jesper Fredberg il y a un an, il quitte à son tour Anderlecht

Anderlecht est de retour dans une période plus instable. Cette fois, c'est le directeur de Neerpede Mikkel Hemmersam qui quitte le navire.

Huit jours après Brian Riemer, Anderlecht vient d'annoncer le départ d'un autre de ses Danois. Contrairement à l'entraîneur sacrifié, Mikkel Hemmersam a lui-même décider de s'en aller, quittant ainsi sa fonction de Chief Academy (il était à la tête du centre de formation).

"J'ai décidé de démissionner du RSC Anderlecht, parce que je veux poursuivre mon ambition de devenir directeur sportif ou d'être impliqué dans une équipe première d'une autre façon. Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais je veux réaliser mes rêves" explique le bref successeur de Jean Kindermans dans le communiqué officiel.

Il y a un an, Jesper Fredberg avait été cherché son compatriote de 46 ans au FC Nordsjaelland, où il officiait comme directeur sportif : "Je suis fier que nous ayons atteint bon nombre de nos objectifs, et notamment que nos joueurs les plus talentueux aient signé leur tout premier contrat professionnel" poursuit Hemmersam.

Tim Borguet prend du galon

Son successeur est déjà connu : à partir du premier octobre, Tim Borguet assurera sa succession. L'homme de 35 ans est présent à Anderlecht depuis quatre ans. Il occupait jusqu'ici le poste de Marketing Director.

“Mon affection pour Neerpede est à la base de mon attachement au RSC Anderlecht. Notre centre de formation est le cœur et la spécificité sportive de ce club. Neerpede est le meilleur environnement pour les jeunes talents belges, sur et en dehors du terrain. Nous voulons renforcer cette position unique et nous efforcer d'assurer une plus grande continuité dans le flux et l'impact des talents locaux" explique-t-il.