"A n'importe quel moment, ça peut exploser" : un ancien coach du Beerschot tire la sonnette d'alarme

Ancien entraîneur du Beerschot, Urbain Spaenhoven, qui a connu une période de succès dans les divisions inférieures, a des réflexions pointues sur la situation actuelle au sein du club. Il se projette avec nous sur le derby contre l'Antwerp.

Urbain Spaenhoven a vécu de très belles années - selon ses propres mots, la plus belle période de sa vie - au Beerschot. "J'y ai passé trois ans, et à l'époque, il y avait plus de monde qu'aujourd'hui. Les supporters sont passionnés", dit-il. "Mais ces hommes peuvent aussi devenir explosifs, comme maintenant. Ils n'ont confiance en rien. Le club n'a pas été renforcé depuis la D1 B, et tout le monde savait que ce serait compliqué."

"Des joueurs ont été recrutés que personne ne connaît, le niveau de jeu est très faible, il n'y a pas de grinta, pas un joueur avec du tempérament", affirme l'entraîneur. "Avez-vous entendu ce qu'Hervé Matthys a dit au début de la saison? Que le niveau était correct... Les supporters n'oublient pas ce genre de choses. Les supporters ne sont pas des idiots," ajoute Spaenhoven.

Cette déclaration de Hervé Matthys... Les supporters ne l'oublient pas

Il est loin d'être positif concernant la composition actuelle de l'équipe : "L'équipe n'est pas bien construite. Il faut s'appuyer sur l'année dernière, mettre la pression comme à l'époque. Mais maintenant, on voit qu'il est trop facile de jouer entre les lignes. L'année dernière, ils ont perdu 0-6 contre le Club de Bruges. Apparemment, ils n'ont rien appris de cette défaite. La D1A est d'un autre niveau."

Les problèmes selon Spaenhoven ne se limitent pas au terrain. Il connaît bien les coulisses du club. "Il y a de la turbulence au niveau du conseil d'administration, personne n'est joignable en cas de problème," dit-il. "Et puis l'infrastructure. Des joueurs sont venus d'Arabie Saoudite. Ces hommes s'entraînaient là-bas dans des complexes luxueux. Ensuite, ils arrivent ici à Wilrijk et se retrouvent à s'asseoir les uns sur les autres dans les vestiaires. Un joueur devrait juste enfiler ses chaussures de foot et jouer."

Spaenhoven prédit une saison difficile pour le Beerschot. "Ce sera une saison très difficile. Ils n'ont obtenu que 16 points la dernière fois. Je ne sais pas s'ils y arriveront. Il n'y a pas de point d'ancrage en attaque, ils ont recruté tellement de joueurs qui n'apportent rien qu'il y a un problème fondamental avec ceux qui les recrutent."

Concernant le style de jeu, l'ancien entraîneur a des idées claires : "La disposition sur le terrain est naïve. Le rythme est trop élevé pour certains. Il faudrait essayer quelque chose de différent."

Tout le monde sait d'où viennent les sous

Il n'y a pas de solution directe. En effet, le cheikh, qui dirige le club, a coupé l'accès aux ressources financières "Beaucoup de joueurs de l'année dernière sont restés, et quatre ou cinq nouveaux joueurs devaient arriver pour relever le niveau. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Et de qui devrait venir l'argent ? Tout le monde le sait. Il n'est pas là. C'est donc aux membres du staff technique de s'en sortir."

Le derby contre l'Antwerp est un moment crucial pour Spaenhoven. "Le grand ennemi est l'Antwerp, et ils ne veulent certainement pas être ridiculisés à Deurne."

Il se souvient également de la passion des fans "Ils sont également venus chez moi une fois. Cela s'est bien passé, mais tout le monde sait comment cela aurait pu finir."