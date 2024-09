La fin de la récréation ? Opposé à Samuel Eto'o, Marc Brys voit son président lourdement sanctionné par la FIFA

Entre Marc Brys et Samuel Eto'o, cela n'a jamais été le grand amour. Notre compatriote devrait être débarassé de son ennemi au sein de la fédération dans les prochains mois.

Avant même sa nomination comme sélectionneur du Cameroun, Marc Brys s'est vu mettre des bâtons dans les roues par Samuel Eto'o, la légende locale devenue président de la fédération camerounaise de football. Les derniers matchs ont également été les témoins de véritables tentatives de sabotage de la part d'Eto'o.

Ne tombant pas dans les pièges des réactions publiques, Brys jubile sans doute en son for intérieur face à la sanction venue de la FIFA à l'adresse de son président.

Les écarts de Samuel Eto'o ne passent pas

Het Nieuwsblad relate en effet que l'instance a interdit à Samuel Eto'o d'assister "aux matchs de football masculin et féminin impliquant des équipes représentatives de la Fécafoot (la fédération camerounaise) dans toutes les catégories ou groupes d’âge".

En cause ? Son attitude lors d’un match du Mondial U20 féminin. L'ancien attaquant du Barca est accusé d'avoir enfreint les règles relatives au "comportement offensant" en "violation des principes du fair-play" et à l’"incorrection de joueurs et officiels".

Si cela ne l'éloigne pas de ses fonctions présidentielles, Samuel Eto'o ne sera a priori plus dans les pattes de Marc Brys à l'occasion des matchs.