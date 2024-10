Grosse inquiétude à l'Antwerp ? Paul Gheysens subit une perte financière colossale !

La société immobilière Ghelamco, appartenant à l'homme d'affaires Paul Gheysens, a enregistré une perte de 199,5 millions d'euros au cours du premier semestre de l'année, plus élevée que prévu initialement, selon un communiqué de presse.

Ghelamco a rencontré des "conditions de marché difficiles" et a enregistré des pertes sur d'importants projets à Londres et Varsovie. Afin de renforcer son bilan, l'entreprise a décidé de vendre une partie de ses biens immobiliers, ce qui a fait chuter la valeur de son portefeuille de 2 milliards à 1,3 milliard d'euros en six mois.

Gheysens indique que ces derniers mois ont été marqués par "beaucoup de temps et de ressources investis dans le rétablissement de la situation financière du groupe". Bien qu'il qualifie la perte à court terme de "décevante", il souligne que Ghelamco est une entreprise axée sur le long terme.

"Au cours de nos 35 ans d'histoire, nous avons traversé de nombreux cycles de marché et en sommes toujours sortis plus forts." Le PDG, également connu en tant qu'investisseur dans le football au sein de l'Antwerp, ajoute qu'un accord a été conclu avec les créanciers, ce qui a stabilisé la situation financière de l'entreprise.

Cela devrait permettre, selon Paul Gheysens, à Ghelamco de se recentrer pleinement sur "la réalisation d'excellents développements immobiliers".

L'Antwerp travaille depuis un certain temps à devenir auto-suffisant après que Gheysens ait permis au club de connaître une croissance rapide grâce à des augmentations de capital. A présent, le Great Old est confronté au défi de poursuivre sur cette voie.