Pas de rouge pour Fila (Dender) après sa grosse faute sur Dendoncker contre Anderlecht : les explications de Jonathan Lardot

Les joueurs et les supporters d'Anderlecht ont réclamé une carte rouge à l'encontre de Karol Fila, coupable d'une lourde faute sur Leander Dendoncker lors de la rencontre entre les Mauves et le promu. Il n'en fut rien, et c'était la bonne décision, selon Jonathan Lardot.

Le Sporting d'Anderlecht n'a plus gagné depuis cinq rencontres, en championnat. Le week-end dernier, les Mauves ont été accrochés sur la pelouse du promu, Dender (1-1). Une phase a cependant fait polémique. En tout début de seconde période, Karol Fila est l'auteur d'une lourde faute sur Leander Dendoncker et reçoit une carte jaune. Pour les joueurs et les supporters d'Anderlecht, c'était pourtant clair : la faute méritait rouge. Dans la traditionnelle vidéo "Under Review", l'ancien arbitre Jonathan Lardot s'est exprimé sur cette phase, et a donné raison à Kevin Van Damme, ainsi qu'au VAR. "On regarde d'abord l'attitude du joueur de Dender. Il garde le contrôle de son mouvement et reste debout. Ensuite, on regarde l'impact, qui, sur cette action, est limité. Le point de contact est sur le côté et glisse. Il n'y a pas de semelle directe sur le tibia. Le mouvement se fait plutôt sur la cheville. L'action peut être douloureuse, mais le carton jaune était la bonne décision." "Vous vous souvenez de l'action de Brandon Mechele lors de la première journée ? Il est resté debout en permanence et contrôlait son mouvement, ce qui a expliqué que la carte jaune était aussi suffisante. Cette phase est comparable.