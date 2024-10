Kasper Schmeichel s'amuse moins qu'à Anderlecht et a vécu une soirée de cauchemar avec le Celtic

Kasper Schmeichel n'a pas souhaité rester à Anderlecht cet été et voulait jouer la Ligue des Champions. Il espérait cependant s'y amuser un peu plus...

Le Celtic Glasgow a vécu une soirée infernale ce mardi en Champions League. Les Écossais ont été écrasés (7-1) au Borussia Dortmund, et Kasper Schmeichel a lancé cette débâcle en commettant un penalty à la 7e minute, qu'a transformé Emre Can.

L'ancien gardien de but du RSC Anderlecht s'est ensuite encore retourné à 6 reprises, tandis que le seul but du Celtic a été inscrit sur une passe décisive d'Arne Engels, titulaire.

En tribunes, Peter Schmeichel, père de Kasper, n'avait pas le sourire en voyant son fils en prendre 7. "C'est difficile car tu veux toujours le meilleur pour tes enfants. Aujourd'hui était inexplicable, le Borussia a tiré tant de fois au but, et a marqué sept goals...", regrette l'ancienne légende de Manchester United sur CBS Sports.

"J'ai parlé à Kasper avant qu'il rentre au vestiaire et je lui ai dit d'être le leader dont l'équipe avait besoin et d'aider tout le monde à se remettre de ça", continue Peter Schmeichel. "C'était un mauvais jour et il faut le prendre comme ça".

La saison passée, Kasper Schmeichel avait fini par s'imposer comme l'un des meilleurs gardiens de Jupiler Pro League sous les couleurs du Sporting d'Anderlecht, après de premiers mois compliqués. Il avait ensuite préféré quitter le RSCA, souhaitant retrouver le plus haut niveau européen. Suite à son départ, Colin Coosemans s'est imposé comme un n°1 fiable qui réalise des miracles dans ce début de saison.