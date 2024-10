Le Club de Bruges, comme Anderlecht, brandit des menaces concernant les droits TV et veut augmenter sa part du gâteau

Le Club de Bruges a reçu, la saison dernière, 11,9 millions d'euros de droits télévisés, soit plus que tous les autres clubs belges comme Anderlecht (10,7 millions) et Genk (9,6 millions). Le Club veut cependant profiter du nouveau contrat médiatique pour augmenter encore sa part.

Le président Bart Verhaeghe a souligné que le Club de Bruges n'est actuellement pas correctement rémunéré et exige un revenu plus élevé ou une redistribution des droits TV, selon Het Nieuwsblad.

Le contrat actuel avec DAZN se termine cette saison, et l'appel d'offres pour les nouveaux droits médiatiques (2025-2030) a débuté. Le Club espère que la vente collective des droits rapportera plus que les actuels 103 millions d'euros par an.

Le champion en titre veut une plus grosse part du gâteau. Verhaeghe n'exclut même pas que le Club de Bruges vende individuellement ses droits TV, une possibilité également envisagée par Anderlecht.

Les grands clubs belges veulent encore plus d'argent

La saison dernière, les autres grands clubs ont gagné sensiblement moins que les Blauw & Zwart. L'Antwerp a reçu 8,7 millions d'euros et La Gantoise 8 millions. Le Standard, qui a déçu sur le plan sportif ces dernières années, a vu ses revenus chuter à seulement 4,7 millions.

Le Club de Bruges a obtenu ses 11,9 millions d'euros notamment grâce à 7,9 millions pour son classement moyen sur les cinq dernières saisons et 2,2 millions grâce à son titre glané la saison dernière.

Les clubs de deuxième division reçoivent considérablement moins d'argent. Par exemple, le Beerschot, en Pro League la saison dernière, a reçu 770 000 euros. Les discussions concernant le prochain contrat médiatique risquent d'être intenses.