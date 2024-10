Le Cercle en plante 6 en Europe, puis en prend 3 en Pro League : Miron Muslic explique

L'Antwerp continue à grimper au classement en Jupiler Pro League avec une impressionnante victoire contre le Cercle Bruges. Miron Muslic analysait la défaite avec lucidité.

L'Antwerp a remporté sa quatrième victoire consécutive ce dimanche. Après avoir survolé le derby d'Anvers, le Great Old a impressionné avec une victoire nette 3-0 contre le Cercle Bruges.

L'entraîneur Miron Muslic du Cercle Bruges a admis au micro de Sporza que travailler avec l'effectif le plus jeune de Belgique avait des conséquences. "Nous avons commencé le match de manière très dominante et soudain, voilà que c'est 2-0 à cause de deux erreurs individuelles. Mais c'est le prix à payer lorsque l'on travaille avec de jeunes joueurs", regrette le Bosnien.

Malgré l'adversité, le Cercle a réussi à se créer des occasions, mais la finition faisait défaut. Selon l'entraîneur, il manquait simplement l'efficacité.

Cependant, Muslic reste optimiste quant à la capacité de l'équipe à surmonter la situation actuelle. "Nous savons que nous devons nous en sortir et c'est ce que nous ferons."

L'Antwerp a célébré la victoire avec des buts de Kerk, Chery et Ondrejka. Avec cette victoire, l'Antwerp a progressé au classement et grimpé sur le podium, tandis que le Cercle doit se reprendre lors des prochains matchs pour enfin sortir de la zone rouge.