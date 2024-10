"Nous ne serons jamais les plus grands, mais peut-être bien les plus intelligents" : le CEO de la Pro League se félicite des nouvelles innovations

La Pro League va bientôt commencer à travailler avec la technologie Semi Automated Offside Technology (SAOT). Le CEO Lorin Parys a donné mardi quelques explications à ce sujet.

Il y a un grand changement à venir dans la Pro League. Bientôt, elle fonctionnera avec la Semi Automated Offside Technology. Bonne nouvelle pour les arbitres et les clubs.

"Nous sommes la première compétition parmi les ligues mineures à disposer de la ligne de hors-jeu semi-automatique à partir de la saison prochaine", commence Lorin Parys selon Het Laatste Nieuws à propos de la nouvelle technologie. "Le championnat belge ne sera jamais l'un des cinq plus grands d'Europe. Nous avons compris que nous devions être ingénieux."

L'UEFA utilise déjà cette technologie. C'était déjà le cas en Ligue des Champions et lors de l'Euro l'été dernier. En Belgique, il ne faudra pas longtemps avant que la technologie ne soit mise en place.

"À partir de 2025, nous allons également doubler l'utilisation de la technologie actuelle pour nous assurer que le système fonctionne à 100% et soit entièrement précis."

Cela accélérera beaucoup le processus des vérifications VAR. "Pour tracer une ligne dans les meilleures conditions actuelles, il faut environ trente secondes, mais souvent c'est beaucoup plus long. Cela conduit à des frustrations et ce nouveau système doit y répondre. Avec le nouveau système, il suffira de moins de dix secondes pour tracer une ligne, et nous pourrons être plus précis, notamment grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle."