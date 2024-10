"Les Français se sont un peu lassés de cette équipe-là et du mandat de Deschamps" : la Belgique a-t-elle ses chances contre la France ?

Swann Borsellino évoque l'équipe de France et le match contre la Belgique. Les Diables Rouges pourront-ils enfin décrocher la victoire cette fois-ci ?

Ce lundi, la Belgique affrontera la France pour tenter de remporter son deuxième match de Ligue des Nations. Les Diables Rouges, inexistants, s'étaient inclinés 2-0 à Lyon en septembre dernier. Cette fois, pourront-ils prendre leur revanche ? Enfin, si l'on peut encore parler de revanche... Le consultant français, bien apprécié en Belgique, Swann Borsellino, préface cette rencontre au micro de la RTBF.

Swann parle d'une équipe française affaiblie : "Elle est un petit peu malade. Malade par rapport à son image et malade par rapport à ce qu’elle propose sur le terrain. Sur le terrain, elle est dans la lignée de ce qu’elle a proposé à l’Euro, où Didier Deschamps, le sélectionneur, et beaucoup se sont cachés derrière une compétition dont le résultat était plutôt positif parce qu’il y a eu une défaite en demi-finale contre le futur vainqueur."

Une lassitude des supporters

"Mais tous les observateurs de foot et les gens qui aiment vraiment le foot se sont bien rendu compte déjà de toutes les limites de cette équipe-là malgré ce résultat positif. Les Français se sont un peu lassés de cette équipe-là et du mandat de Deschamps. Il y a plutôt une déception et un désintérêt global de la France du foot par rapport à son équipe. Et je trouve que ça se voit plutôt sur le terrain parce qu’il y a eu un match qui a été très difficile contre l’Italie lors du dernier rassemblement," explique l'entraîneur adjoint et analyste de la RAAL Women.

"Dans le groupe, je n’y suis pas. Par contre, ce que je peux dire, c’est qu’on arrive vraiment dans une zone où on a fait un deuil de l’équipe de France championne du monde en 2018. Dans le sens où la quasi-totalité des joueurs qui étaient importants, les cadres de cette équipe-là, ne sont plus là. Je pense à Raphaël Varane qui a pris sa retraite internationale, Lloris et Giroud, et récemment Antoine Griezmann."

O n est dans une équipe de France nouvelle, un petit peu à l’image des Diables, mais dont la tête n’a pas changé"