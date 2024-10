Contrairement à la Belgique, l'Italie affronte Israël chez elle... mais avec un dispositif de sécurité XXL

La Belgique aura été le seul des trois adversaires d'Israël à délocaliser sa rencontre à domicile. Ce lundi, l'Italie reçoit l'État Hébreu à Udine.

Pour raisons sécuritaires, notamment suite aux attentats ayant eu lieu il y a un an jour pour jour lors de Belgique-Suède, Belgique-Israël ne s'était pas tenu à Bruxelles. Aucune autre grande ville n'ayant donné son accord et pris le risque d'accueillir la rencontre, ce premier match de Nations League avait été délocalisé à Debrecen, en Hongrie.

Mais les Diables Rouges auront été les seuls à ne pas affronter Israël "chez eux". Comme nous l'écrivions ce matin, la France prépare son match de novembre dans un climat tendu : l'opposition à Israël est importante notamment dans les banlieues françaises, et la rencontre pourrait être déplacée du Stade de France au Parc des Princes, plus facile à gérer.

Ce lundi, l'Italie, elle, reçoit Israël dans un plus petit stade que le Stadio Olimpico : la rencontre se tiendra à Udine, au Stade du Frioul. Et la tension sera à son comble, même si Luciano Spalletti a souhaité calmer le jeu dans sa conférence de presse : "Il y a beaucoup d'Israéliens qui sont contre la guerre, et nous disputons aussi ce match pour convaincre tout le monde que cela doit cesser".

Ainsi, à bonne distance du stade, des barrières de 2 mètres de haut seront érigées afin de rendre inaccessibles les abords et permettront d'effectuer des "pré-contrôles", rapporte la Gazzetta dello Sport. D'énormes bornes en béton seront placées de manière stratégique pour empêcher des véhicules de foncer dans la foulée, "comme cela a malheureusement déjà été le cas par le passé", précise le journal.

Les infrastructures du stade d'Udine ne seront plus accessibles qu'aux entraîneurs et joueurs de l'Udinese, mais même eux devront quitter les lieux quelques heures avant le match afin de procéder aux derniers contrôles de sécurité. Enfin, une manifestation pro-palestinienne se tiendra dans le centre d'Udine, mais elle ne devrait pas avoir la possibilité de se rendre aux abords du stade.