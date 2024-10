Pourquoi les chants de "Tedesco démission" ? Les supporters responsables s'expliquent !

Des chants réclamant la démission de Domenico Tedesco... alors que les Diables Rouges jouent leur meilleur match depuis très longtemps ? C'était assez étonnant. Les supporters ayant lancé cela se sont expliqués...

Une partie francophone des supporters a commencé à chanter "Tedesco, démission" pendant le match. John Ghislain, l'un des leaders du groupe de supporters qui fait l'ambiance au Stade Roi Baudouin, explique pourquoi cela s'est produit à ce moment précis.

"Je comprends que le timing vous a peut-être surpris, mais ce n'étaient pas des paroles en l'air", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad. "À la 85e minute, nous étions menés et j'ai pensé que c'était le moment. Je suis allé voir l'homme avec le mégaphone et je lui ai demandé de crier "Tedesco démission".

Un chant qui a rapidement été repris. Ce n'était pas une réaction au match, précise-t-on du côté des supporters... mais à l'échec de l'Euro. "C'était la première fois que les Diables Rouges jouaient en Belgique après cet échec de l'été."

"C'était donc la première fois que nous pouvions exprimer notre déception envers le principal responsable. Nous remettons en question sa gestion des joueurs. Il y a le cas Courtois et De Bruyne n'est pas là actuellement". De Bruyne est pourtant... blessé.

Le manque d'entraînements ouverts est également un gros problème, plus compréhensible, pour les supporters. "Son prédécesseur Roberto Martinez ne le faisait pas souvent non plus, mais il l'acceptait de temps en temps", ajoute Ghislain. "Cela accentue la distance entre l'équipe et les supporters. L'esprit familial de l'époque de Marc Wilmots a disparu. Nous nous sentons abandonnés et il n'y a plus de dialogue possible. Les sifflets lors de l'Euro après l'Ukraine en sont une preuve."