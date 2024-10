En Angleterre aussi, on compare déjà Kevin De Bruyne à ce Diablotin : "Ses choix seront un facteur clé de son futur succès"

Konstantinos Karetsas figure, cette année, sur la prestigieuse liste des plus grands talents européens, établie par le journal britannique The Guardian. Le jeune Belge, d'origine grecque, s'est déjà fait un nom dans le monde du football belge à l'âge de 16 ans, seulement.

Son talent et son potentiel sont si remarquables que de grands clubs comme Manchester City, le Borussia Dortmund et l'Ajax ont montré de l'intérêt pour lui. "Pourtant, Karetsas est resté fidèle à son développement personnel et a choisi de continuer à se perfectionner dans son club formateur, Genk", indique The Guardian dans son classement des 60 plus grands talents européens nés en 2007 ou après. "Son choix d'une progression graduelle dans sa carrière pourrait bien être un facteur clé de son succès futur."

Le 1er septembre 2023, Karetsas a établi un record historique dans le football belge. Il est devenu le plus jeune buteur d'un match professionnel d'une superbe frappe enroulée dans la lucarne lors de la rencontre opposant le Jong Genk au RSCA Futures.

Le fait que cet exploit ait eu lieu contre Anderlecht revêtait une symbolique particulière, étant donné que trois ans plus tôt, Karetsas avait été attiré par le club bruxellois dans son centre de formation. Pourtant, il a surpris beaucoup de monde en refusant un contrat professionnel dans la capitale et en retournant à Genk.

Konstantinos Karetsas déjà comparé à Kevin De Bruyne, même en Angleterre

La comparaison avec Kevin De Bruyne, le jeune issu du centre de formation le plus célèbre de Genk, avec Thibaut Courtois, est rapidement faite. "Karetsas, un meneur de jeu créatif, qui partage avec De Bruyne un regard avisé sur le jeu, la capacité à distribuer des passes dangereuses et un tir puissant de loin", affirme The Guardian.

"Ses prises de décision sur le terrain et sa capacité à éliminer les adversaires avec des dribbles impressionnants font de lui un joueur à surveiller. Avec le départ de Bilal El Khannouss pour Leicester, Karetsas a saisi sa chance cette saison et conquis une place de titulaire régulier dans l'équipe première de Genk."

"Malgré son jeune âge, Karetsas a montré qu'il était prêt à performer au plus haut niveau. En mai 2024, il a fait ses débuts en Jupiler Pro League, où il a immédiatement impressionné par son jeu mature. On s'attend à ce qu'il continue de progresser au cours des prochaines saisons et se développe en l'un des principaux joueurs de la compétition belge."