Romelu Lukaku critique ouvertement la gestion de l'affaire Courtois : "Dans quel autre pays cela se produit-il ?"

Malgré plusieurs mois écoulés depuis, la gestion du cas Thibaut Courtois suscite toujours le débat en équipe nationale. Romelu Lukaku a pris position de manière assez claire.

Romelu Lukaku se fait assez discret dans les médias depuis l'Euro. Mais lorsqu'il parle, sa parole est toujours aussi tranchante. C'est ainsi qu'il a vidé son sac dans le podcast "Friends of sport". Sa vision de l'affaire Courtois est assez intéressante.

"Je connais Thibaut, je connais le coach et j’ai eu une conversation avec eux deux. Ils connaissent mon opinion et je suis toujours d’accord avec eux deux" révèle celui que Domenico Tedesco a choisi comme vice-capitaine derrière Kevin De Bruyne.

Des torts partagés

Big Rom explique qu'au-delà des responsabilités quant au clash entre les deux, le cas n'a pas bien été géré par nos décideurs : "L’Union belge aurait dû mieux gérer la situation. Lors de la première conférence de presse, ils auraient dû dire : « Pas de questions sur Thibaut ou sur la situation. Si vous le faites, vous ne serez plus le bienvenu ». Sir Alex Ferguson l’a fait aussi, n’est-ce pas ? Il contrôlait tout à Manchester United. Et Manchester United est – avec tout le respect que je nous dois – bien plus grand que notre pays".

"L'Union belge aurait pu soulager l’entraîneur et Thibaut. L’entraîneur a dit ce qu’il a dit, mais l'Union Belge aurait alors dû intervenir. Maintenant, ça traîne encore. Dans quel autre pays cela se produit-il ?" s'interroge Lukaku.

Si le fin mot de l'histoire ne sera sans doute jamais révélé, la gestion du cas Courtois, les déclarations des uns et des autres auront sans doute encore accentué le fossé entre les deux parties. Même s'il était sans doute déjà trop tard pour régler cela dans l'intimité du vestiaire.