Comment un jardinier wallon a failli mettre Hein Vanhaezebrouck dans la sauce : "Je cherchais juste des érables"

Hein Vanhaezebrouck s'est épanché sur l'opération "Mains propres". Il a réaffirmé son soutien à Mogi Bayat.

Hein Vanhaezebrouck fait partie de ces clients qui n'ont jamais laissé tomber Mogi Bayat, même à l'éclatement de l'opération "Mains propres". "Je veux être très clair à ce sujet. Il y a une très grande différence entre Mogi et les choses que Dejan Veljkovic a en tête" a déclaré l'ancien entraîneur de La Gantoise dans le podcast MIDMID, faisant référence à la récente sortie de Velkovic.

Les accusations visant Vanhaezbrouck et Mogi Bayat ont pourtant été loin : "Il a été écrit un jour que je recevais des cadeaux de sa part. On a même été jusqu'a dire que nous parlions de tout cela en langage codé. J'avais reçu du terreau et de l'engrais. Mais j'ai véritablement reçu ce terreau".

Les explications d'HVH sont nécessaires pour comprendre la situation : "Je cherchais juste des érables et Bayat connaissait quelqu'un en Wallonie qui en avait de jolis. En fait, j'ai acheté ces arbres, du terreau et de l'engrais, mais Mogi voulait payer. Offrir un cadeau d'affaires n'est pas interdit, n'est-ce pas ? Il avait quand même gagné beaucoup d'argent grâce à moi les années précédentes".

L'arbre qui cache la forêt ?

"Fausses factures, fraudes, faux rapports de surveillance,... Il n'y a aucune preuve de cela, n'est-ce pas ? Nous sommes cinq ans plus tard et ces accusations n'ont toujours rien donné. Mogi a été en prison et a ensuite été autorisé à recommencer à travailler" continue-t-il.

Pour Vanhaezebrouck, la diabolisation de Mogi Bayat va trop loin : "J'ai également entendu et lu des histoires sur les boîtes à montres vides. Je n'ai jamais reçu de Rolex de sa part. Imaginez si tous ses clients en recevaient ? Si c'était le cas, j'ai vraiment besoin de discuter avec lui" (rires).

"Mogi est tout simplement un homme avec de nombreuses qualités", conclut Vanhaezebrouck. "Mais les critiques sont souvent injustifiées. Il est impliqué dans de nombreuses transactions, mais c'est parce que les clubs ont besoin de lui. Il aide ces mêmes clubs à se débarrasser des joueurs inutiles. Même si sa grande gueule n'aide pas toujours".