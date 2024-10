De Bruyne et ceux qui se plaignent du calendrier n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, selon une légende du football allemand

Karl-Heinz Rummenigge, icône du Bayern Munich et actuellement membre du CA du club, s'est exprimé sur le débat croissant concernant le calendrier surchargé du football. Selon l'Allemand de 69 ans, les joueurs eux-mêmes ont leur responsabilité dans cette situation.

"Ils se sont eux-mêmes mis dans cette situation piégeuse", a ainsi déclaré Karl-Heinz Rummenigge dans une interview avec Kicker. Rummenigge affirme que les joueurs, en exigeant des salaires de plus en plus élevés, poussent les clubs à rechercher davantage de revenus. Ces revenus supplémentaires sont générés... en jouant plus de matchs, ce qui alourdit le calendrier.

"Toutes les parties concernées devraient se réunir et discuter de ce qui est nécessaire pour rendre le football plus rationnel. Sans émotions", a déclaré le double lauréat du titre de Footballeur européen de l'année.

Rummenigge insiste ainsi sur la nécessité d'une approche différente face à la pression croissante sur les joueurs et les compétitions. Le débat a été relancé récemment avec les projets de nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs, où le joueur de Manchester City, Rodri, a menacé de faire grève.

Cependant, Karl-Heinz Rummenigge croit que ce tournoi sera un succès. "Ce sera un tournoi fantastique, j'en suis convaincu", a-t-il déclaré. Malgré les inquiétudes de certains joueurs, il s'attend à ce que le tournoi suscite de l'enthousiasme tant chez les supporters que chez les participants.

Concernant également la nouvelle formule de la Ligue des champions, qui se traduit par un plus grand nombre de matchs, Rummenigge est positif. "La phase de groupes précédente était ennuyeuse, car après quatre matchs, la plupart des choses étaient déjà claires. Maintenant, c'est plus difficile, même pour les grands clubs, de se qualifier. Tout ce qui est plus difficile suscite de l'intérêt", a-t-il conclu.