Timmy Simons a un avis clair sur la gestion des cas De Bruyne et Lukaku en équipe nationale

Timmy Simons compte 94 caps en équipe nationale, et n'a jamais été du genre à refuser une sélection. Il regrette donc la situation actuelle.

Comme il l'a déclaré dans Het Laatste Nieuws, Timmy Simons ne laisserait jamais passer une sélection. "Non, mais j'étais très peu blessé à cette époque, et nous avions encore des trêves à Noël.Eux jouent encore plus que d'habitude à cette période. D'un côté, je le comprends", commence l'entraîneur de Westerlo.

Cependant, pour l'ex-Diable Rouge, voir des joueurs comme Lukaku ou De Bruyne décliner des sélections pour revenir lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde est regrettable. "Il faut parfois prendre une décision", pense Simons. "Pas à moitié. Car c'est dommage pour les gars qui sont là, ou absents pour de vraies raisons".

"Il faut penser aux 22 et 23e de la liste qui sauteront quand ceux-là reviendront, et même aux 12e et 13e qui sauteront du onze. Je trouve que c'est une situation embêtante. Il faut apporter de la clarté. Ce n'est pas une situation idéale non plus pour l'entraîneur. Si vous devez constamment éteindre des incendies... Cela demande beaucoup d'énergie", poursuit Timmy Simons.

Lukaku et De Bruyne sont bien sûr importants pour les Diables Rouges, reconnaît l'homme aux 94 caps. "D'un autre côté, vous ne voulez pas perdre vos meilleurs joueurs. Car ils déterminent parfois si vous pouvez obtenir un résultat ou non", reconnaît-il.

"Je trouve simplement que vous pouvez aussi choisir de sauter un match en club et de jouer avec l'équipe nationale. Maintenant, c'est toujours l'inverse, alors que ces matches sont quand même importants".