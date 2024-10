Un derby bruxellois très déséquilibré sur papier : "J'espère qu'ils seront encore naïfs mais..."

Le RWDM affronte les RSCA Futures ce weekend. Yannick Ferrera est déterminé à retrouver le chemin de la victoire.

La saison passée, le RWDM a à nouveau défié Anderlecht en D1A. Cette fois, les Molenbeekois se déplaceront au Stade Roi Baudouin pour y retrouver l'équipe U23 des Mauves. Sur papier, la rencontre est déséquilibrée : le RWDM est premier avec 17 points, les RSCA Futures derniers avec une maigre unité.

Mais Yannick Ferrera a exhorté ses joueurs à préparer la rencontre comme face à un concurrent direct : "Comme Genk, c'est une équipe qui aime jouer au football et qui compte en ses rangs des joueurs talentueux à fort potentiel. Nous devons aborder ce match avec sérieux" déclare-t-il en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Dans un derby, on jette le classement à la poubelle

Interrogé sur la naïveté des jeunes Anderlechtois depuis le début de saison, Yannick Ferrera réplique : "J'espère qu'ils seront encore naïfs ce dimanche et que nous pourrons en profiter. Mais je m'attends à affronter une équipe en progrès, qui aura à cœur de montrer qu'elle mérite mieux que sa dernière place actuelle".

Le RWDM saluera les retours d'Ilyes Ziani (3 buts et 5 assists) ainsi que de Gaëtan Robail (4 buts et 2 assists), ses deux joueurs les plus décisifs. "Ils sont presque à 100 % et pourront jouer ce week-end" a assuré Ferrera.

Sans eux, les Bruxellois ont éprouvé des difficultés contre la RAAL. Avec l'ouverture du score précoce de Piotr Parzyszek, l'équipe a commencé à reculer et a plus subi que de coutume, encaissant l'égalisation en deuxième période. Le leader entame donc la reprise avec trois points d'avance sur les Louviérois, mais n'en ont plus qu'un sur Zulte Waregem.