A 45 ans, le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010 lance sa carrière de joueur de tennis professionnel

Cela fait six ans que Diego Forlan a raccroché les crampons. Mais il ne perd pas la forme, que du contraire.

Certains se reconnaîtront peut-être, les anciens joueurs de football qui s'essayent au tennis sont souvent des profils redoutés par leurs nouveaux adversaires à cause de leur faculté à ramener toutes les balles.

Depuis quelques années, Diego Forlan s'est pris au jeu. Depuis la fin de sa carrière en 2018, l'ancien international uruguayen dispose de tout le temps qu'il veut pour de dédier à la petite balle jaune.

Droitier au football, gaucher au tennis

On a ainsi vu le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010 (titre décerné par la FIFA après que Forlan ait porté l'Uruguay jusqu'en demi-finale) disputer des tournois pour seniors en Amérique du Sud. Mais il va passer à l'étape supérieure.

L'ancien attaquant de Manchester United, Villarreal, l'Atletico Madrid ou encore l'Inter Milan va disputer en double le tournoi challenger (l'équivalent de la deuxième division mondiale en tennis) de Montevideo. Forlan s'y alignera aux côtés de l’Argentin Federico Coria, 101e mondial en double.

"J’aime me lancer des défis dans la vie. C’est un sport différent pour moi et j’aime relever le défi de me mesurer à de très bons joueurs de différents pays" expliquait-il il y a quelques mois.