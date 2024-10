Largie Ramazani inscrit un beau but en début de match, mais la suite ne se déroule pas comme prévu...

Ce mardi en EFL Championship, Leeds United affrontait Watford. Le jeune talent belge, Largie Ramazani, était titulaire avec les Whites.

Sur une passe décisive de Junior Firpo, le natif de Berchem-Sainte-Agathe arme parfaitement une frappe à hauteur de la ligne du côté gauche du grand rectangle qui trompe Daniel Bachmann.

Getinnnnnnnnn



It's a fantastic start for Leeds



Ramazani with a terrific shot has Leeds 1-0 ahead on 4 minutes.



C'mon Leeds #MOT pic.twitter.com/WtMwhvEe31